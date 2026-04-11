Несколько кораблей ВМС США прошли через Ормузский пролив, утверждает Axios

Военные корабли США в субботу прошли через Ормузский пролив без предварительного согласования с иранской стороной. О прохождении американских судов через стратегически важный пролив сообщил корреспондент Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид в социальной сети X.

Отдельно подчёркивается, что согласования с Ираном перед проходом не проводилось. Также отмечается, что подобный эпизод, по словам источников, зафиксирован впервые с начала текущего конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты берут на себя ответственность за обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив. Среди государств, которым достались претензии, он назвал Китай, Японию, Францию и Германию, обвинив их в пассивной позиции.