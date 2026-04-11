11 апреля, 13:50

Трамп: США сделают работу за «несмелые» страны в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Дональд Трамп заявил, что США в одиночку берут на себя задачу по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив. В своем сообщении в Truth Social он раскритиковал другие страны, включая Китай, Японию, Францию и Германию, за их пассивность.

«Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим», — отметил Трамп, объявляя о начале «расчистки» пролива.

Какие конкретные действия планирует предпринять Вашингтон, он не уточнил. Также Трамп ещё раз повторил, что США выиграли войну с Ираном, а не проиграли.

NYT: Иран не может открыть Ормузский пролив, так как потерял расставленные мины
NYT: Иран не может открыть Ормузский пролив, так как потерял расставленные мины

До этого Трамп подтвердил официальное начало переговоров с Ираном. По информации журналистки News Nation Келли Мейер, глава Белого дома положительно ответил на её прямой вопрос о старте диалога. При этом Трамп воздержался от оценки добросовестности иранской стороны, пообещав предоставить информацию об этом в ближайшее время.

Наталья Демьянова
