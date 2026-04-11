Трамп заявил о старте переговоров США и Ирана в Исламабаде

Президент США Дональд Трамп подтвердил официальное начало переговоров с Ираном. По информации журналистки News Nation Келли Мейер, глава Белого дома положительно ответил на её прямой вопрос о старте диалога. При этом Трамп воздержался от оценки добросовестности иранской стороны, пообещав предоставить информацию об этом в ближайшее время.

«Я спросила, добросовестно ли действует иранская сторона, он сказал: «Я сообщу вам об этом в ближайшее время, это не займет много времени», — передает Мейер слова американского лидера.

До этого сегодня США и Иран провели первый раунд непрямых переговоров при посредничестве Пакистана. Делегации обеих стран поочередно встретились с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом. Как передаёт IRIB, Тегеран уже обозначил «красные линии» для диалога с Вашингтоном. В их число вошли требования о суверенном контроле над Ормузским проливом, выплате военных репараций, разморозке иранских активов и установлении всеобъемлющего прекращения огня в регионе.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Глава Белого дома пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.