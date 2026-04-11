11 апреля, 10:59

Сделка сорвалась? В Белом доме опровергли разморозку иранских активов

CBS: США не соглашались размораживать активы Ирана

Высокопоставленный представитель США опроверг информацию о разморозке иранских активов, о чём ранее заявлял иранский источник. В беседе с CBS News американский чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты не давали согласия на разблокировку средств.

Это заявление противоречит сообщению агентства Reuters, которое со ссылкой на иранского чиновника утверждало, что США согласились разморозить активы Ирана в Катаре и других странах. По словам иранского источника, этот шаг должен был продемонстрировать серьёзность намерений Вашингтона на переговорах в Исламабаде и был связан с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

Тем временем, переговоры между делегациями США и Ирана в Исламабаде, запланированные на 11 апреля, ещё не начались, несмотря на прибытие американской стороны.

Делегации США и Ирана провели непрямые переговоры в Исламабаде

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Глава Белого дома пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
