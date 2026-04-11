11 апреля, 10:31

Делегации США и Ирана провели непрямые переговоры в Исламабаде

Обложка © ТАСС / SOHAIL SHAHZAD / ЕРА

В пакистанской столице стартовал раунд дипломатических консультаций между представителями Соединённых Штатов и Исламской Республики. Изначально диалог проходил в непрямом формате, однако стороны готовятся к открытому общению.

Согласно данным телеканала Al Hadath, после предварительных обсуждений участники приступят к личным встречам. «Непрямые переговоры уже состоялись, затем пройдут переговоры напрямую», — сообщает медиаресурс.

Ожидается, что переговоры лицом к лицу начнутся после 15:00 по московскому времени. Локации для дискуссий выбраны нестандартные — организаторы отказались от проведения встреч на базе отелей, предпочтя другие площадки.

Американскую сторону представляет высокопоставленная группа, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер. Интересы Тегерана отстаивают спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Пока стороны не озвучили официальную повестку дня, но сам факт столь представительных делегаций в Исламабаде указывает на высокую значимость происходящего. Мировое сообщество пристально следит за развитием событий в Пакистане.

Делегация Ирана прибыла в Исламабад для переговоры с США
Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Глава Белого дома пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.

Оксана Попова
