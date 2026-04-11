Первый раунд переговоров Ирана и США в Исламабаде завершён

Завершился первый раунд консультаций между экспертными группами Ирана и США в Исламабаде. В настоящее время стороны производят обмен письменными материалами по повестке переговоров, сообщает агентство Tasnim.

«Экспертные группы иранской и американской делегации, которые присоединились к переговорам несколько часов назад, завершили первый этап очных консультаций и в настоящее время обмениваются письменными текстами по обсуждаемым вопросам», — указано в публикации.

В субботу в Исламабаде, столице Пакистана, стартовал раунд переговоров между делегациями Ирана и Соединённых Штатов. Иранскую сторону представляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, в состав делегации также включены министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Его сопровождают спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение.