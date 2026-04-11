Ирано-американские переговоры могут продлить ещё на день

В Иране не отрицают, что запланированные на сутки консультации с американской делегацией в Исламабаде могут занять ещё один дополнительный день, так как стороны уже занялись проработкой узкоспециализированных нюансов. О такой вероятности проинформировало иранское агентство Tasnim.

Согласно сведениям источника, участники встречи из Тегерана и Вашингтона приступили к углублённому разбору конкретных технических вопросов и проработке ряда проблемных пунктов.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение.