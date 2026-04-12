«Либо напуганы, либо жадничают»: Трамп обрушился на НАТО с обвинениями из-за Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты не дождались поддержки от Североатлантического альянса в вопросе защиты судоходства в акватории Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон намерен открыть пролив для прохода судов, хотя сами американцы им практически не пользуются.

«Мы откроем пролив, хотя сами им не пользуемся, потому что им пользуется много других стран в мире, которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают. Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло», — заявил республиканец.

Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. По данным западных СМИ, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями.

Напомним, накануне в Исламабаде при посредничестве Пакистана стартовали первые с 1979 года прямые переговоры США и Ирана. Делегации возглавили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. На экспертном уровне стороны обсуждают ядерную программу Ирана, разморозку активов и контроль над Ормузским проливом. Дональд Трамп пригрозил возобновить военные действия в случае провала, однако сам диалог уже считают шагом к долгосрочному миру на Ближнем Востоке. Сейчас идёт третий раунд переговоров.