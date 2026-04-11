Тупик в Исламабаде: FT сообщает о провале переговоров США и Ирана из-за Ормуза

Контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями. Возобновление полноценной работы пролива остаётся нерешённой проблемой.

В субботу в Исламабаде, столице Пакистана, стартовал раунд переговоров между делегациями Ирана и Соединённых Штатов. Иранскую сторону представляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, в состав делегации также включены министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Его сопровождают спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер. По информации Tasnim, первый раунд переговоров уже завершился.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение.