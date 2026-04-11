Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 20:24

В Исламабаде начался третий раунд переговоров между делегациями США и Ирана

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

В столице Пакистана стартовал третий раунд прямых переговоров между делегациями Ирана и Соединённых Штатов. Такой информацией делится иранское государственное телевидение.

Переговорный процесс начался в Исламабаде в субботу, 11 апреля. В течение дня стороны провели два раунда консультаций. Как утверждают в Иране, представители Соединённых Штатов продолжают настаивать на своих «эксцентричных» требованиях.

Иран на переговорах представлен председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом, министром иностранных дел Аббасом Аракчи, руководителем совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и главой Центрального банка Абдольнасером Хеммати. В делегацию США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Пострадает больше всех: Трампа предупредили о последствиях срыва сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что контроль над Ормузским проливом стал камнем преткновения в переговорах США и Ирана. По данным западных СМИ, диалог между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана, достиг тупиковой точки. Причиной стали непримиримые позиции сторон: Иран настаивает на единоличном суверенитете над проливом и введении платы за проход судов, в то время как США не согласны с такими условиями.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Виталий Приходько
