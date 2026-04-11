Пострадает больше всех: Трампа предупредили о последствиях срыва сделки с Ираном

Срыв мирного соглашения с Ираном создаёт серьёзные политические риски для президента США. Оценку ситуации опубликовало американское издание 19FortyFive.

В материале указывается, что главной жертвой возможного провала переговоров станет Дональд Трамп. Угроза срыва соглашения для его политической карьеры пагубнее, чем для других сторон.

Издание отмечает, что в ближайшее время Трамп должен посвятить себя ряду важных мероприятий. В их числе государственный визит короля Карла III в конце этого месяца и отложенный ранее саммит с председателем КПК Си Цзиньпином в маё. Затем в США наступят летние каникулы, когда семьи рассчитывают на снижение цен на бензин. В противном случае они будут недовольны хозяином Овального кабинета.

Кроме того, ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс могут оказаться для главы Белого дома переломным моментом.

«Таким образом, Вашингтон в самый неподходящий момент может попасть в политический тупик», — резюмируется в публикации.

Ранее сообщалось, что в Исламабаде завершился первый раунд консультаций между экспертными группами Ирана и США. Стороны провели очные встречи и теперь обмениваются письменными материалами по повестке переговоров. Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.