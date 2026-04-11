В Иране заявили о чрезмерных требованиях США на переговорах

Тегеран считает требования Вашингтона непомерными на переговорах. Информацию об этом передала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По словам источника телевидения, делегация Исламской Республики продолжает настаивать на своих условиях. Она стремится закрепить достигнутые военные успехи. IRIB уточняет, что США и Иран провели два раунда переговоров.

Ранее сообщалось, что начался третий раунд переговоров в Исламабаде.

11 апреля 2026 года в Исламабаде при посредничестве Пакистана начались прямые переговоры между делегациями США и Ирана, ставшие первой столь масштабной дипломатической встречей с 1979 года. Высокопоставленные делегации во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом сначала провели раздельные встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

После этого процесс перешел на «экспертный уровень», где обсуждаются такие ключевые вопросы, как разморозка иранских активов, ядерная программа Тегерана и контроль над Ормузским проливом. Хотя Дональд Трамп заявил, что США готовы «перезагрузить» военные действия в случае провала, сам факт начала диалога рассматривается как важный шаг к превращению достигнутого ранее двухнедельного перемирия в долгосрочный мир на Ближнем Востоке.