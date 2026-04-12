11 апреля, 23:08

Раскрыта причина разногласий на переговорах Ирана и США

На переговорах США и Ирана возникли разногласия из-за Ормузского пролива

Во время переговоров между делегациями Соединённых Штатов и Ирана возникли разногласия из-за Ормузского пролива. Об этом сообщили в гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

Согласно данным, сторонам изначально удалось продвинуться, тем не менее по нескольким направлениям позиции участников переговоров по-прежнему расходятся. Одной из наиболее спорных тем остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива.

Напомним, в субботу 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде состоялись первые с 70-х годов прямые переговоры Ирана и США. В течение дня стороны провели три раунда консультаций. В общей сложности переговоры продолжались 14 часов. В Иране говорят, что США продолжают выдвигать свои «эксцентричные» требования. По данным СМИ, стороны продолжат диалог в воскресенье, 12 апреля.

Тимур Хингеев
    avatar