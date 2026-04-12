11 апреля, 23:03

Переговоры США и Ирана завершились спустя 14 часов

Обложка © ТАСС / EPA

Встреча представителей Ирана и Соединённых Штатов в Исламабаде завершилась после 14 часов переговоров. Об этом сообщило правительство Исламской республики.

«Переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов обсуждений. В настоящее время экспертные группы обеих сторон обмениваются текстами. Переговоры будут продолжены, несмотря на некоторые сохраняющиеся разногласия», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что представители США и Ирана вели третий раунд переговоров при содействии пакистанских посредников. Детали достигнутых договорённостей пока не раскрываются. Наблюдатели ждут новых заявлений от участников.

Шеф Пентагона Хегсет заявил о проходе двух кораблей США через Ормузский пролив
Тем временем американский президент Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Китая, пригрозив серьёзными последствиями в случае гипотетических поставок вооружений в Иран. Это заявление прозвучало на фоне публикаций, в которых утверждалось, что Китай якобы планирует передать Ирану через третьи страны ПЗРК.

Напомним, 11 апреля Исламабаде при содействии Пакистана состоялись первые за долгие десятилетия прямые контакты между США и Ираном. Встречу на высшем уровне провели делегации, которые возглавляли вице-президент Америки Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Стороны перешли к детальному обсуждению ядерной программы Тегерана, вопроса об арестованных иранских активах и безопасности судоходства в Ормузском проливе. Хотя Вашингтон допустил силовой сценарий в случае срыва диалога, сам старт переговоров в пакистанской столице уже называют важнейшим дипломатическим шагом к превращению шаткого перемирия в прочный мир на Ближнем Востоке.

Тимур Хингеев
