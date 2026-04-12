Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 22:38

В Исламабаде завершился третий раунд переговоров Ирана и США

Обложка © ТАСС / AP

В Исламабаде закончился очередной раунд дипломатических консультаций между Тегераном и Вашингтоном, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. Он стал третьим по счёту.

Стороны вели диалог при содействии пакистанских посредников. Сейчас делегации обмениваются письменными протоколами по поднятым вопросам. Детали достигнутых договорённостей пока не раскрываются.

О том, когда состоится следующий раунд, официально не сообщалось. Наблюдатели ожидают дальнейших заявлений от участников процесса.

В столице Пакистана при посредничестве официального Исламабада впервые за десятилетия проходят прямые переговоры между США и Ираном. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Главными темами стали иранская ядерная программа, разблокировка зарубежных активов и ситуация в Ормузском проливе. Несмотря на заявление Дональда Трампа о готовности вернуться к военному сценарию, сам факт переговоров в Исламабаде расценивается как прорыв, способный закрепить временное перемирие и перейти к устойчивому миру в регионе.

Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок оружия Ирану
Трамп пригрозил Китаю большими проблемами в случае поставок оружия Ирану

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar