В Исламабаде завершился третий раунд переговоров Ирана и США

В Исламабаде закончился очередной раунд дипломатических консультаций между Тегераном и Вашингтоном, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. Он стал третьим по счёту.

Стороны вели диалог при содействии пакистанских посредников. Сейчас делегации обмениваются письменными протоколами по поднятым вопросам. Детали достигнутых договорённостей пока не раскрываются.

О том, когда состоится следующий раунд, официально не сообщалось. Наблюдатели ожидают дальнейших заявлений от участников процесса.

В столице Пакистана при посредничестве официального Исламабада впервые за десятилетия проходят прямые переговоры между США и Ираном. Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Главными темами стали иранская ядерная программа, разблокировка зарубежных активов и ситуация в Ормузском проливе. Несмотря на заявление Дональда Трампа о готовности вернуться к военному сценарию, сам факт переговоров в Исламабаде расценивается как прорыв, способный закрепить временное перемирие и перейти к устойчивому миру в регионе.