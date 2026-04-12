Шеф Пентагона Хегсет заявил о проходе двух кораблей США через Ормузский пролив
ТАСС / Stocktrek Images, Inc.
Руководитель Пентагона Пит Хегсет утверждает, что два боевых судна Соединённых Штатов пересекли Ормузский пролив. Речь идёт об эсминцах USS Frank E. Petersen Jr. и USS Michael Murphy.
Дональд Трамп ранее пообещал, что Вашингтон возьмёт на себя расчистку этой акватории от иранских мин. По его словам, это будет сделано в качестве услуги государствам, которым «не хватило смелости» действовать самостоятельно.
Хегсет написал в соцсети X, что американские корабли уже действуют в Персидском заливе. Их задача — полностью убрать взрывоопасные предметы, ранее оставленные Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
При этом портал Axios со ссылкой на чиновника из США информировал: переход через пролив совершили несколько единиц флота без согласования с Тегераном. Инцидент произошёл параллельно с переговорами американской и иранской делегаций в Исламабаде.
Иранское телевидение со ссылкой на представителя высшего военного руководства страны опровергло данную информацию. В Тегеране отрицают сам факт прохода американских судов через пролив.
