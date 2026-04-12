Fars: Иран и США возобновят переговоры в Исламабаде в воскресенье

Переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном продолжится в столице Пакистана в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Предыдущий раунд диалога не принёс сторонам взаимопонимания по нескольким ключевым пунктам. Участники не смогли снять разногласия, возникшие в ходе обсуждения.

Новая встреча намечена на утро следующего дня. Переговоры пройдут на пакистанской площадке, предложенной официальным Исламабадом.

Дальнейшая динамика будет зависеть от готовности делегаций искать компромиссы. Ожидается, что дипломаты продолжат обсуждение спорных тем с самого утра.

Ранее в Исламабаде при посредничестве Пакистана стартовали первые с 1979 года прямые переговоры между США и Ираном. Делегации возглавили вице-президент Америки Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Переговоры стали возможны после двухнедельного перемирия, заключённого при посредничестве Пакистана и Китая.

Напомним, что активная фаза конфликта началась 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли совместные удары по Ирану. Иран ответил атаками на 14 американских военных баз в регионе и перекрыл Ормузский пролив. Сейчас на экспертном уровне стороны обсуждают ядерную программу Ирана, разморозку активов и контроль над проливом, что рассматривается как шаг к превращению шаткого перемирия в долгосрочный мир.