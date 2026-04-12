КСИР намерен пресекать попытки прохода военных кораблей через Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана намерены пресекать проход военных кораблей через Ормузский пролив. Об этом сообщило командование ВМС КСИР в своём заявлении.

Командование также опровергло информацию о прохождении американских судов через пролив.

«Любая попытка военных судов пройти через пролив будет пресекаться сурово и решительно», — говорится в тексте, опубликованном агентством Tasnim.

На фоне предупреждения КСИР шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о проходе двух кораблей США через Ормузский пролив. По его словам, речь идёт об эсминцах USS Frank E. Petersen Jr. и USS Michael Murphy. Ранее сообщалось, что Центральное командование Штатов объявило о начале подготовительных мероприятий по разминированию пролива.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряжённой, несмотря на объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Ираном. В настоящее время иранские военные контролируют эту стратегическую артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти. Иран объявил, что проход гражданских судов возможен при условии получения разрешения и уплаты сбора за безопасное сопровождение, который может достигать 2 млн долларов за танкер. Также в качестве одного из маршрутов предлагается проход у острова Ларак.

США настаивают на немедленном и безусловном открытии пролива, призывая союзников по НАТО направить военные корабли в регион, и заявляют о начале «очистки» акватории. В ответ иранская сторона предупреждает, что попытки прохода военных кораблей без согласования будут пресекаться.