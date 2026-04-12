Вэнс: Иран отклонил условия США на переговорах в Пакистане

Как сообщал Life.ru, в пакистанской столице впервые с 1979 года встретились прямые переговорщики высокого уровня от США и Ирана: Вэнс и спикер меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф со своими делегациями при посредничестве Пакистана проговорили больше 14 часов. Главная точка напряжения — Ормузский пролив, где американцы добиваются свободного судоходства, а иранцы хотят сохранить контроль и плату, называя чужие запросы чрезмерными. На фоне переговоров прозвучало заявление КСИР о развороте двух вражеских эсминцев после угрозы атаки, хотя в Пентагоне это отрицают. Стороны обменялись предложениями в письменном виде, Тегеран обозначил этот раунд как последний шанс для выхода на сделку.