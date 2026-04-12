12 апреля, 01:58

Вэнс: Иран отклонил условия США на переговорах в Пакистане

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в пакистанской столице. По его словам, делегация США предельно чётко обозначила собственные «красные линии», а также зоны возможных уступок.

«И они выбрали не принимать наши условия», — подчеркнул политик на брифинге.

Таким образом трёхсторонняя встреча в Исламабаде не привела к прорыву.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы остаётся напряженной. На данном этапе неизвестно, планируются ли новые раунды диалога или американская сторона перейдет к альтернативным сценариям давления.

Как сообщал Life.ru, в пакистанской столице впервые с 1979 года встретились прямые переговорщики высокого уровня от США и Ирана: Вэнс и спикер меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф со своими делегациями при посредничестве Пакистана проговорили больше 14 часов. Главная точка напряжения — Ормузский пролив, где американцы добиваются свободного судоходства, а иранцы хотят сохранить контроль и плату, называя чужие запросы чрезмерными. На фоне переговоров прозвучало заявление КСИР о развороте двух вражеских эсминцев после угрозы атаки, хотя в Пентагоне это отрицают. Стороны обменялись предложениями в письменном виде, Тегеран обозначил этот раунд как последний шанс для выхода на сделку.

Никита Никонов
