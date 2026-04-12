Вэнс: Иран отклонил условия США на переговорах в Пакистане
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в пакистанской столице. По его словам, делегация США предельно чётко обозначила собственные «красные линии», а также зоны возможных уступок.
«И они выбрали не принимать наши условия», — подчеркнул политик на брифинге.
Таким образом трёхсторонняя встреча в Исламабаде не привела к прорыву.
Ситуация вокруг иранской ядерной программы остаётся напряженной. На данном этапе неизвестно, планируются ли новые раунды диалога или американская сторона перейдет к альтернативным сценариям давления.
Как сообщал Life.ru, в пакистанской столице впервые с 1979 года встретились прямые переговорщики высокого уровня от США и Ирана: Вэнс и спикер меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф со своими делегациями при посредничестве Пакистана проговорили больше 14 часов. Главная точка напряжения — Ормузский пролив, где американцы добиваются свободного судоходства, а иранцы хотят сохранить контроль и плату, называя чужие запросы чрезмерными. На фоне переговоров прозвучало заявление КСИР о развороте двух вражеских эсминцев после угрозы атаки, хотя в Пентагоне это отрицают. Стороны обменялись предложениями в письменном виде, Тегеран обозначил этот раунд как последний шанс для выхода на сделку.
