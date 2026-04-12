Вэнс: США передали Ирану последнее, «самое выгодное» предложение

В Пакистане прошли переговоры американской делегации с представителями Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подвёл итоги встречи в Исламабаде. Политик заявил, что Вашингтон передал оппонентам свои последние мирные предложения.

«Речь идёт о методе понимания, который является нашим окончательным и наиболее выгодным [для Тегерана] предложением», — сказал Вэнс на брифинге.

Он не стал раскрывать содержание инициатив. По его словам, американская сторона сделала всё возможное на данном этапе.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде стали первой прямой встречей на высоком уровне с 1979 года. Диалог с участием делегаций, которые возглавляли вице-президент США Вэнса и спикер меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, затянулся более чем на 14 часов. Главный камень преткновения — будущее Ормузского пролива: Вашингтон требует свободного судоходства, Тегеран настаивает на сохранении контроля и называет условия американцев «чрезмерными». На фоне переговоров иранские военные заявили о развороте двух эсминцев США после угрозы атаки, хотя в Пентагоне это опровергли. Стороны обменялись письменными предложениями, иранцы назвали этот раунд последним шансом для достижения соглашения.