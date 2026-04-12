В Иране обнародовали видеозапись, на которой запечатлён трофейный лазерный излучатель, извлечённый из обломков американских военно-транспортных самолётов MC-130 Hercules. Соответствующие кадры публикует «Военный осведомитель».

В Иране показали видео с лазерным излучателем с американского MC-130 Hercules Видео © MAX / Военный Осведомитель

Напомним, что два «Геркулеса» доставили спецназ США и мини-вертолёты в горную местность к югу от Исфахана для поисков экипажа сбитого лётчика F-15. Однако взлететь машины не смогли и были уничтожены взрывом.

Иранские военные, обследовавшие место стоянки, обнаружили среди искорёженных останков уцелевший лазерный излучатель, входящий в состав комплекса бортовой обороны. Пара таких устройств размещена в задней части фюзеляжа MC-130 по правому и левому борту. Они предназначены для того, чтобы направлять лазерный луч точно в головку самонаведения зенитной ракеты, ослепляя её и сбивая с цели.

Ранее сообщалось, что в руинах командного пункта США в Кувейте нашли советскую авиабомбу. Снимок появился в Сети после иранского удара 1 марта, в результате которого пострадал тактический оперативный центр. На фото видно, что объект не имел серьёзной защиты от авианалётов — вокруг были лишь бетонные блоки, но не специализированные средстав противовоздушной обороны.