Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 23:24

В Иране показали видео с лазерным излучателем с американского MC-130 Hercules

В Иране обнародовали видеозапись, на которой запечатлён трофейный лазерный излучатель, извлечённый из обломков американских военно-транспортных самолётов MC-130 Hercules. Соответствующие кадры публикует «Военный осведомитель».

Напомним, что два «Геркулеса» доставили спецназ США и мини-вертолёты в горную местность к югу от Исфахана для поисков экипажа сбитого лётчика F-15. Однако взлететь машины не смогли и были уничтожены взрывом.

Иранские военные, обследовавшие место стоянки, обнаружили среди искорёженных останков уцелевший лазерный излучатель, входящий в состав комплекса бортовой обороны. Пара таких устройств размещена в задней части фюзеляжа MC-130 по правому и левому борту. Они предназначены для того, чтобы направлять лазерный луч точно в головку самонаведения зенитной ракеты, ослепляя её и сбивая с цели.

Ранее сообщалось, что в руинах командного пункта США в Кувейте нашли советскую авиабомбу. Снимок появился в Сети после иранского удара 1 марта, в результате которого пострадал тактический оперативный центр. На фото видно, что объект не имел серьёзной защиты от авианалётов — вокруг были лишь бетонные блоки, но не специализированные средстав противовоздушной обороны.

Виталий Приходько
