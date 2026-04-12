Вэнс: США не видят готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не фиксирует желания Тегерана навсегда отказаться от создания ядерного боезаряда. Такое заявление политик сделал в Исламабаде после переговоров с иранской делегацией.

Вэнс подчеркнул, что Соединённым Штатам необходимы твёрдые гарантии. Речь идёт не только о текущем моменте, но и о долгосрочной перспективе.

«Нужно твёрдое заверение относительно того, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия... Мы этого не видели и еще надеемся увидеть», — приводит слова вице-президента пресс-служба.

В американской администрации рассчитывают, что позиция оппонента всё же изменится. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, последуют ли конкретные шаги со стороны исламской республики.

Напомним, Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению на многочасовых переговорах в Исламабаде. Американская делегация покидает Пакистан, оставляя Тегерану последнее и «самое выгодное», как утверждает Вэнс, предложение.

Исламабад принял первый за 46 лет прямой диалог на высоком уровне между США и Ираном: Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф вместе со своими делегациями и при посредничестве Пакистана вели переговоры более 14 часов. Основные камни преткновения — иранская ядерная программа и Ормузский пролив, где Вашингтон требует свободного прохода, а Тегеран настаивает на сохранении контроля и сборов, называя условия американцев чрезмерными.