Уиткофф и Аракчи чуть не устроили драку в ходе переговоров в Исламабаде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, ТАСС / AP / Vahid Salemi
Стивен Уиткофф, который выступает спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа, и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи чуть не устроили драку в Исламабаде в ходе дипломатической встречи в пакистанской столице оказались на грани драки. О таком развитии событий поведал в своём аккаунте в соцсети X журналист издания Habertürk Четинер Четин.
«Несколько минут назад между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом якобы возникла напряжённая ситуация, которая из-за серьёзного разногласия по поводу управления Ормузским проливом едва не переросла в физическую драку», — написал он.
В своём посте журналист также обратился с призывом никогда не угрожать иранцам, подчеркнув тем самым серьёзность возникшего между сторонами конфликта
Как сообщалось ранее, Джей Ди Вэнс проинформировал: американские предложения были отвергнуты Тегераном. Вице-президент США подчеркнул, что делегация Вашингтона предельно ясно донесла до противоположной стороны собственные «красные линии», а также границы того, на что готова пойти Америка. Выяснилось, что Иран не стал опровергать прозвучавшую информацию — более того, слова Вэнса были официально подтверждены.
