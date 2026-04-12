Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 11:31

Уиткофф и Аракчи чуть не устроили драку в ходе переговоров в Исламабаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, ТАСС / AP / Vahid Salemi

Стивен Уиткофф, который выступает спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа, и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи чуть не устроили драку в Исламабаде в ходе дипломатической встречи в пакистанской столице оказались на грани драки. О таком развитии событий поведал в своём аккаунте в соцсети X журналист издания Habertürk Четинер Четин.

«Несколько минут назад между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом якобы возникла напряжённая ситуация, которая из-за серьёзного разногласия по поводу управления Ормузским проливом едва не переросла в физическую драку», — написал он.

В своём посте журналист также обратился с призывом никогда не угрожать иранцам, подчеркнув тем самым серьёзность возникшего между сторонами конфликта

Два супертанкера развернулись в Ормузе из-за срыва переговоров в Исламабаде
Как сообщалось ранее, Джей Ди Вэнс проинформировал: американские предложения были отвергнуты Тегераном. Вице-президент США подчеркнул, что делегация Вашингтона предельно ясно донесла до противоположной стороны собственные «красные линии», а также границы того, на что готова пойти Америка. Выяснилось, что Иран не стал опровергать прозвучавшую информацию — более того, слова Вэнса были официально подтверждены.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar