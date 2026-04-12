Уиткофф и Аракчи чуть не устроили драку в ходе переговоров в Исламабаде

Стивен Уиткофф, который выступает спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа, и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи чуть не устроили драку в Исламабаде в ходе дипломатической встречи в пакистанской столице оказались на грани драки. О таком развитии событий поведал в своём аккаунте в соцсети X журналист издания Habertürk Четинер Четин.

«Несколько минут назад между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом якобы возникла напряжённая ситуация, которая из-за серьёзного разногласия по поводу управления Ормузским проливом едва не переросла в физическую драку», — написал он.

В своём посте журналист также обратился с призывом никогда не угрожать иранцам, подчеркнув тем самым серьёзность возникшего между сторонами конфликта