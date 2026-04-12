Два супертанкера развернулись в Ормузе из-за срыва переговоров в Исламабаде

Два пустых супертанкера изменили курс в Ормузском проливе и направились обратно после безрезультатных переговоров между США и Ираном в Пакистане. Сложившаяся ситуация создала угрозу для хрупкого перемирия в регионе, сообщает агентство Bloomberg, опирающееся на данные судовых трекеров.

Из данных сервисов отслеживания судов, на которые сослалось Bloomberg, следует, что утром в воскресенье до иранского острова Ларек дошли три нефтяных танкера. Из них два — Agios Fanourios I (пункт назначения Ирак) и Shalamar под флагом Пакистана (пункт назначения Объединённые Арабские Эмираты) — развернулись и легли на обратный курс. Третий танкер, Mombasa B, не изменил маршрута и продолжил движение.