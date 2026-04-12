Иран установил суточный лимит на число проходящих через Ормузский пролив судов

Иран намерен ограничить количество судов, которым разрешат проход через Ормузский пролив. Как пишет The Wall Street Journal, речь идёт примерно о десяти кораблях в сутки. Кроме того, плата за танкер может составлять до двух миллионов долларов.

Эта схема обсуждается после договорённостей о прекращении огня между Ираном и США. Тегеран уведомил посредников, что проход через пролив станет ограниченным и будет требовать отдельного согласования. Владельцы танкеров, как отмечается, уже договариваются с КСИР.

После оплаты и получения разрешения на проход, суда должны будут двигаться по заранее определённым маршрутам и получать специальные разрешения.

А ранее Пакистан в ходе переговоров Соединённых Штатов и Ирана выдвинули инициативу о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Как отмечалось, дело заключается в совместном патрулировании стратегически важного пролива. На данный момент артерия контролируется Корпусом стражей исламской революции. Там предупредили, что намерены пресекать проникновение военных кораблей на фоне информации о проходе американских судов.