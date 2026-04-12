Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 04:49

Иран установил суточный лимит на число проходящих через Ормузский пролив судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Иран намерен ограничить количество судов, которым разрешат проход через Ормузский пролив. Как пишет The Wall Street Journal, речь идёт примерно о десяти кораблях в сутки. Кроме того, плата за танкер может составлять до двух миллионов долларов.

Эта схема обсуждается после договорённостей о прекращении огня между Ираном и США. Тегеран уведомил посредников, что проход через пролив станет ограниченным и будет требовать отдельного согласования. Владельцы танкеров, как отмечается, уже договариваются с КСИР.

После оплаты и получения разрешения на проход, суда должны будут двигаться по заранее определённым маршрутам и получать специальные разрешения.

КСИР намерен пресекать попытки прохода военных кораблей через Ормузский пролив

А ранее Пакистан в ходе переговоров Соединённых Штатов и Ирана выдвинули инициативу о регулировании судоходства через Ормузский пролив. Как отмечалось, дело заключается в совместном патрулировании стратегически важного пролива. На данный момент артерия контролируется Корпусом стражей исламской революции. Там предупредили, что намерены пресекать проникновение военных кораблей на фоне информации о проходе американских судов.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar