Трамп: Иран не отказался от ядерных амбиций на переговорах в Исламабаде

Американская и иранская делегации согласовали большинство вопросов на переговорах в Исламабаде, однако Тегеран решил не отказываться от своих ядерных амбиций. Об этом президент США Дональд Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, переговоры продолжались около 20 часов, а достигнутые договорённости «лучше, чем продолжение военной операции». Однако упорство Тегерана в ядерном вопросе делает их бессмысленными.

Напомним, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Иран отверг американские предложения по урегулированию конфликта. Тегеран отказался признавать красные линии и уступки, на которые был готов Вашингтон. После фактического провала диалога Дональд Трамп допустил «венесуэльский сценарий» продолжения конфликта: Штаты попросту возьмут Исламскую Республик в морскую блокаду, лишив доходов от нефти.