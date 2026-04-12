12 апреля, 13:37

Трамп: Иран не отказался от ядерных амбиций на переговорах в Исламабаде

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американская и иранская делегации согласовали большинство вопросов на переговорах в Исламабаде, однако Тегеран решил не отказываться от своих ядерных амбиций. Об этом президент США Дональд Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, переговоры продолжались около 20 часов, а достигнутые договорённости «лучше, чем продолжение военной операции». Однако упорство Тегерана в ядерном вопросе делает их бессмысленными.

Напомним, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Иран отверг американские предложения по урегулированию конфликта. Тегеран отказался признавать красные линии и уступки, на которые был готов Вашингтон. После фактического провала диалога Дональд Трамп допустил «венесуэльский сценарий» продолжения конфликта: Штаты попросту возьмут Исламскую Республик в морскую блокаду, лишив доходов от нефти.

BannerImage
