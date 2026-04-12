Трамп допустил морскую блокаду Ирана после безрезультатных переговоров

Дональд Трамп намекнул на возможную морскую блокаду Ирана в случае провала переговоров. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.

Президент США обратил внимание на материал портала Just The News, авторы которого полагают, что Вашингтон может попытаться перекрыть экспорт иранской нефти морским путём. Такой шаг, по их мнению, станет альтернативой крупной военной операции и позволит избежать прямого вооружённого столкновения. Инициатива призвана многократно усилить давление на Тегеран и серьёзно ограничить ключевые источники доходов страны.

Автор статьи предполагает, что США могут прибегнуть к венесуэльскому сценарию экономического ослабления Ирана. Трамп, по его словам, может либо разбомбить Тегеран, либо задушить иранскую экономику блокадой, усилив дипломатическое давление на Китай и Индию. Идею морской блокады на прошлой неделе впервые предложил генерал в отставке Джек Кин.

В своей колонке для New York Post Кин написал, что если война возобновится, американские военные могут оккупировать или уничтожить остров Харк. Альтернативой, по его словам, станет установка блокады, перекрывающей ключевой экспортный маршрут Тегерана. Если же США сохранят инфраструктуру на Харке, но возьмут его под физический контроль, то получат полную власть над иранской нефтью и экономикой.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в пакистанской столице. По словам политика, американская делегация предельно чётко обозначила свои красные линии, а также зоны возможных уступок. Однако иранская сторона выбрала не принимать условия США. Таким образом, трёхсторонняя встреча в Исламабаде не привела к прорыву.