Папа Римский осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном

Ватикан сменил мягкий тон на жёсткую критику. Папа Римский Лев XIV в своей проповеди в базилике Святого Петра осудил американо-израильскую военную кампанию против Ирана, назвав её следствием «иллюзии всемогущества».

Понтифик призвал немедленно прекратить огонь и перейти к дипломатии. Но главное — его эмоциональное обращение, которое уже окрестили ультиматумом Белому дому.

«Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войн!», — заявил он.

Западные СМИ единодушны: эти слова адресованы лично президенту США. Папа римский, похоже, решил, что молчать дальше невозможно, и бросил вызов американской военной машине. Отношения между Вашингтоном и Святым Престолом, вероятно, ждут серьёзные испытания.