Папа Римский осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном
Обложка © ТАСС / Alessandra Tarantino / АР
Ватикан сменил мягкий тон на жёсткую критику. Папа Римский Лев XIV в своей проповеди в базилике Святого Петра осудил американо-израильскую военную кампанию против Ирана, назвав её следствием «иллюзии всемогущества».
Понтифик призвал немедленно прекратить огонь и перейти к дипломатии. Но главное — его эмоциональное обращение, которое уже окрестили ультиматумом Белому дому.
«Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войн!», — заявил он.
Западные СМИ единодушны: эти слова адресованы лично президенту США. Папа римский, похоже, решил, что молчать дальше невозможно, и бросил вызов американской военной машине. Отношения между Вашингтоном и Святым Престолом, вероятно, ждут серьёзные испытания.
Папа Римский не впервые критикует военную операцию США и Израиля против Ирана. В начале апреля он осудил слова главы Пентагона Пита Хегсета, сравнившего войну в Иране с битвой «во имя Иисуса Христа», подчеркнув, что военное господство не соответствует учению Христа. Понтифик также отметил, что многие мировые лидеры считают себя великими, когда их боятся и когда они уничтожают равных.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отклонил американские предложения, а делегация США четко обозначила свои «красные линии». Иран не стал опровергать эту информацию и подтвердил слова вице-президента.
