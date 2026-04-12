Трамп репостнул статью о блокаде Ирана после неудачной встречи в Исламабаде

Дональд Трамп после консультаций США и Ирана в Исламабаде сделал репост статьи в Truth Social. В материале Джона Соломона утверждается, что Америка может повторить морскую блокаду Венесуэлы, если не удастся договориться с Тегераном.

Автор материала предполагает, что Соединённые Штаты, вероятно, способны применить ту же самую тактику морской блокады, которую они уже использовали для эскалации давления на Венесуэлу. Эта мера, как напоминает журналист, вводилась перед январским задержанием венесуэльского президента Николаса Мадуро. По мысли автора, Вашингтон вполне может пойти по тому же пути и в отношении Ирана, если дипломатические попытки выработать двустороннее соглашение с Тегераном окончательно зайдут в тупик.Иными словами, неудачный исход переговоров с иранской стороной, согласно публикации, способен подтолкнуть американскую администрацию к воспроизведению уже отработанного венесуэльского сценария с перекрытием морских путей.