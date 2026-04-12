Трамп репостнул статью о блокаде Ирана после неудачной встречи в Исламабаде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
Дональд Трамп после консультаций США и Ирана в Исламабаде сделал репост статьи в Truth Social. В материале Джона Соломона утверждается, что Америка может повторить морскую блокаду Венесуэлы, если не удастся договориться с Тегераном.
Автор материала предполагает, что Соединённые Штаты, вероятно, способны применить ту же самую тактику морской блокады, которую они уже использовали для эскалации давления на Венесуэлу. Эта мера, как напоминает журналист, вводилась перед январским задержанием венесуэльского президента Николаса Мадуро. По мысли автора, Вашингтон вполне может пойти по тому же пути и в отношении Ирана, если дипломатические попытки выработать двустороннее соглашение с Тегераном окончательно зайдут в тупик.Иными словами, неудачный исход переговоров с иранской стороной, согласно публикации, способен подтолкнуть американскую администрацию к воспроизведению уже отработанного венесуэльского сценария с перекрытием морских путей.
Автор публикации замечает, что по иронии судьбы тот самый авианосец USS Gerald R. Ford, который руководил морской блокадой Венесуэлы, в настоящее время уже развёрнут в акватории Персидского залива.
Ранее Джей Ди Вэнс в ходе пресс-подхода проинформировал: Тегеран отклонил американские предложения. Американский вице-президент подчеркнул, что делегация США чётко довела до оппонентов собственные «красные линии» и границы потенциальных уступок. Иран, как выяснилось, не стал опровергать эту информацию и подтвердил слова Вэнса.
