«Чрезмерные требования»: Fars назвало условия США, отвергнутые Тегераном

Переговорный процесс между Ираном и США зашел в тупик из-за максималистской позиции американской стороны. По данным иранского агентства Fars, Тегеран отказался обсуждать уступки по таким чувствительным вопросам, как контроль над Ормузским проливом и развитие национальной ядерной программы в мирных целях.

Источник в иранской делегации охарактеризовал тактику США как попытку «получить за столом переговоров то, что не удалось получить в результате многолетнего давления и угроз».

Переговоры между Ираном и США, продолжавшиеся 21 час, завершились без итогового соглашения. Как сообщает Financial Times, главным камнем преткновения стал статус Ормузского пролива, по которому позиции делегаций кардинально разошлись.

А ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что представители США на переговорах проявили гибкость и уступчивость. Но какого-либо прогресса добиться не удалось. Политик также отметил, что президент Дональд Трамп наказал делегатам прибыть на встречу с «наилучшими намерениями», чтобы любой ценой добиться заключения сделки. Тем не менее Вэнс передал Ирану «окончательное и наиболее выгодное» предложение от Вашингтона, но не раскрыл его содержание. На этом этапе делегация Штатов, как утверждается, сделала всё возможное.