Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 04:03

Вэнс утверждает, что США проявили гибкость и уступчивость на встрече с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Делегация Соединённых Штатов на переговорах с Ираном в Исламабаде проявила гибкость и уступчивость, но так и не сумела добиться желаемого. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Нам просто не удалось добиться того, чтобы иранцы были готовы принять наши условия. Думаю, мы проявили достаточную гибкость. Мы были довольно уступчивы. <...> Но, к сожалению, нам не удалось добиться какого-либо прогресса», — сказал Вэнс.

По его утверждению, президент Дональд Трамп приказал делегатам приехать на встречу «с наилучшими намерениями» и любой ценой добиться заключения сделки.

Напомним, Джей Ди Вэнс на пресс-конференции заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона. По его словам, делегация США предельно чётко обозначила собственные «красные линии», а также зоны возможных уступок. Иран, в свою, очередь подтвердил заявление вице-президента.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar