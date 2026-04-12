На Западе назвали причину, по которой лидер Ирана Хаменеи не показывается на публике

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не показывается на публике из-за тяжёлых увечий, полученных в результате авиаудара, который пришёлся по резиденции его отца в центре Тегерана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх человек из ближайшего окружения духовного лидера Ирана.

«Хаменеи все ещё восстанавливается после тяжёлых травм лица и ног, полученных в результате авиаудара, в результате которого в начале войны погиб его отец. По словам всех трёх источников, в результате нападения на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана лицо Хаменеи было изуродовано и он получил серьёзные травмы одной или обеих ног», — сказано в публикации.

Несмотря на физические увечья, Хаменеи сохраняет ясность ума и активно участвует в управлении государством. Он регулярно подключается к совещаниям с высокопоставленными чиновниками в формате аудиоконференций и принимает ключевые решения, касающиеся военного конфликта и переговоров с Соединёнными Штатами.

Ранее в иранском Мешхеде над мечетью мавзолея Имама Резы вместо чёрного водрузили зелёный флаг. Это символизирует завершение 40-дневного траура по погибшему от удара США и Израиля экс-верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.