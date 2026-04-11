Reuters: Верховный лидер Ирана Хаменеи ранен, но участвует в управлении страной

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает восстанавливаться после тяжёлых ранений, полученных 28 февраля при авиаударе по его резиденции в Тегеране. В той же атаке погиб его отец, предыдущий рахбар Али Хаменеи, а также несколько членов семьи.

По данным Reuters из ближайшего окружения политика, удар серьёзно повредил ему лицо и ноги. Лицо обезображено, одна или обе нижние конечности получили тяжёлые травмы. Американские разведчики не исключают, что 56-летний Хаменеи мог лишиться ног.

Тем не менее собеседники агентства утверждают, что политик находится в здравом уме и сохраняет полную ясность мышления. В настоящее время он управляет страной дистанционно, проводя совещания с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи. Его участие подтверждается при принятии ключевых решений — как по военному конфликту, так и по переговорам с Вашингтоном.

Иранская сторона объясняет отсутствие лидера в публичном пространстве с момента вступления в должность 8 марта длительным периодом реабилитации и мерами безопасности. Однако эта информация расходится с более ранними сообщениями западных разведок и СМИ. В частности, газета The Times, ссылаясь на данные американо-израильской разведки, заявляла, что верховный лидер якобы находится без сознания в городе Кум и не способен исполнять свои обязанности. Официальный Тегеран подобные сведения опровергает, настаивая на активности нового главы государства.

Эксперты, опрошенные Reuters, сомневаются, что даже физически здоровый Моджтаба сможет сосредоточить в своих руках такую же абсолютную власть, как у отца. По их мнению, ему потребуются годы, чтобы заслужить безусловный авторитет. Пока же ключевые стратегические решения, вероятно, принимаются коллективно, а Корпус стражей исламской революции, который помог ему закрепиться у власти, сохраняет доминирующее влияние.

