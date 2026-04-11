Над главной святыней Ирана сменили флаг: Что значит зеленый цвет после 40-дневного траура по Хаменеи

В иранском Мешхеде над мечетью мавзолея Имама Резы вместо чёрного водрузили зелёный флаг. Это символизирует завершение 40-дневного траура по погибшему от удара США и Израиля экс-верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи сообщает IRIB.

«Замена флага на куполе святыни Имама Резы после 40 дней общенационального траура», — сказано в тексте.

Напомним, кончина главы республики наступила в результате ракетно-бомбовых ударов, которые нанесли Соединённые Штаты Америки совместно с Израилем.