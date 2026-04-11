Над главной святыней Ирана сменили флаг: Что значит зеленый цвет после 40-дневного траура по Хаменеи
Над мечетью в Мешхеде подняли зеленый флаг после траура по Хаменеи
Обложка © Gettyimages / anadolu
В иранском Мешхеде над мечетью мавзолея Имама Резы вместо чёрного водрузили зелёный флаг. Это символизирует завершение 40-дневного траура по погибшему от удара США и Израиля экс-верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи сообщает IRIB.
«Замена флага на куполе святыни Имама Резы после 40 дней общенационального траура», — сказано в тексте.
Напомним, кончина главы республики наступила в результате ракетно-бомбовых ударов, которые нанесли Соединённые Штаты Америки совместно с Израилем.
Ранее американский президент Дональд Трамп высказал предположение о состоянии Моджтабы Хаменеи. По его словам, сын бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи может быть либо погиб, либо находится в крайне тяжёлом состоянии. Однако иранская сторона эту версию не подтвердила. Недавно в соцсетях появилось первое видео с новым главой Ирана — на опубликованных кадрах лидер заходит в командный бункер и наблюдает за ядерным объектом Израиля в Димоне. Однако ролик очень короткий и по-настоящему подтвердить его подлинность оказалось невозможно. Газета Reuters в свою очередь заявила, что Хаменеи действительно ранен, но участвует в управлении страной.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.