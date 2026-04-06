6 апреля, 14:29

Новый лидер Ирана Хаменеи, которого «похоронил» Трамп, впервые попал на видео

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые появился в публичном пространстве после сообщений о его гибели и серьёзном ранении. Соответствующие кадры распространил в соцсети Х штаб-квартира «Кольца новостей».

Появилось первое видео после слухов о гибели лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Видеозапись стала первым визуальным подтверждением того, что политик продолжает активную деятельность на фоне появившихся ранее противоречивых сообщений о его состоянии. На кадрах Хаменеи движется по коридору, после чего входит в помещение военного назначения. Там он оказывается в командном центре, где демонстрируется экран с координатами объекта, связанного с ядерными исследованиями в израильском городе Димона.

В МИД Ирана рассказали о здоровье верховного лидера Хаменеи

Ранее американский президент Дональд Трамп высказал предположение о состоянии Моджтабы Хаменеи. По его словам, сын бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи может быть либо погиб, либо находится в крайне тяжёлом состоянии.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Обложка © Х / مقر خاتم ادنيياء

Милена Скрипальщикова
