Новый лидер Ирана Хаменеи, которого «похоронил» Трамп, впервые попал на видео

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые появился в публичном пространстве после сообщений о его гибели и серьёзном ранении. Соответствующие кадры распространил в соцсети Х штаб-квартира «Кольца новостей».

Видеозапись стала первым визуальным подтверждением того, что политик продолжает активную деятельность на фоне появившихся ранее противоречивых сообщений о его состоянии. На кадрах Хаменеи движется по коридору, после чего входит в помещение военного назначения. Там он оказывается в командном центре, где демонстрируется экран с координатами объекта, связанного с ядерными исследованиями в израильском городе Димона.