Трамп: Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мёртв, либо тяжело ранен

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо погиб, либо получил тяжёлое ранение, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил во время общения с изданием Financial Times.

«Сын (убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. — Прим. Life.ru) либо мёртв, либо в крайне тяжёлом состоянии. Мы вообще ничего о нём не слышали», — сказал республиканец.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.