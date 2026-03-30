30 марта, 03:45

Трамп: Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мёртв, либо тяжело ранен

Моджтаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо погиб, либо получил тяжёлое ранение, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил во время общения с изданием Financial Times.

«Сын (убитого верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. — Прим. Life.ru) либо мёртв, либо в крайне тяжёлом состоянии. Мы вообще ничего о нём не слышали», — сказал республиканец.

Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая о крахе Ирана через 1-2 дня после атаки
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Виталий Приходько
