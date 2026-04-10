Советник Хаменеи Камаль Харрази умер от полученных от бомбардировок ранений

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази умер от ранений. Он получил их при одной из недавних бомбардировок Тегерана. Об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB. Харрази возглавлял стратегический совет по международным отношениям исламской республики.

По данным издания, он скончался несколько часов назад. Ранения Харрази получил в результате нападения американо-израильских сил.

«Сайид Камаль Харрази, глава стратегического совета по внешним связям Исламской Республики Иран, погиб мученической смертью», — следует из заявления.

В сообщении уточнили, что супруга Харрази также погибла во время бомбардировок.

Ранее в МИД Ирана заявили, что сам Моджтаба Хаменеи в полном порядке и выполняет свои обязанности по руководству страной. До этого шеф Пентагона Пит Хегсет утверждал, якобы верховный лидер Ирана получил тяжёлые ранения и был обезображен во время одной из атак. Именно поэтому он не появляется на публике.