В МИД Ирана заявили, что Хаменеи в полном порядке и сам руководит страной

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в полном порядке и выполняет свои обязанности по руководству страной. Об этом сообщил заместитель иранского министра иностранных дел Саид Хатибзаде.

По его словам, несмотря на редкие публичные появления, контроль над ситуацией в стране остаётся за Хаменеи.

«Он находится в добром здравии и всё контролирует», — отметил дипломат.

Отвечая на вопросы о его отсутствии в публичном пространстве, Хатибзаде указал на напряжённую обстановку в регионе. Он подчеркнул, что текущая ситуация требует повышенных мер безопасности.

Также представитель МИД выступил с жёсткими заявлениями в адрес США и их союзников, обвинив их в нарушении международного права и подчеркнув, что в подобных условиях риски для руководства страны остаются высокими.

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был сильно ранен и обезображен во время одной из атак, поэтому и не появляется на публике. Однако 6 апреля стало распространяться видео, на котором иранский политик кажется вполне здоровым.