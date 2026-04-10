9 апреля, 23:10

Хаменеи пообещал вывести управление Ормузским проливом на новый этап

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна продолжит контролировать Ормузский пролив и выведет управление на новый этап. Об этом он сказал в обращении к нации.

«Управление Ормузским проливом мы обязательно выведем на новый этап», – подчеркнул Хаменеи.

Он также заявил, что Иран будет требовать репарации за причинённый ущерб и пролитую кровь. Верховный лидер отметил, что иранцы «одержали победу в третьей эпической священной обороне».

Иран открыл Ормузский пролив, но есть нюанс

Заявление Хаменеи прозвучало на фоне напряжённости вокруг Ормузского пролива. Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп запретил Тегерану взимать плату за проход танкеров. Американский лидер потребовал немедленно прекратить подобные действия.

Юния Ларсон
