9 апреля, 21:50

Трамп запретил Ирану брать плату за проход через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по Ирану. Он сказал, что Тегерану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Американский лидер озвучил эту позицию в соцсети Truth Social.

«Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить», — написал американский лидер.

Иран открыл Ормузский пролив, но есть нюанс

Ранее американские нефтяные компании выступили против идеи разрешить Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Представители отрасли обратились к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Они попросили дать делу ход в Белом доме.

Лия Мурадьян
