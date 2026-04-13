В Иране напомнили, что проход через Ормуз запрещён только судам США и Израиля
В Ормузском проливе по-прежнему не будет выдано разрешение на проход кораблям, которые связаны с США и Израилем. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари, цитату политика приводит гостелерадиокомпания страны.
«Вражеские суда не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, а другие суда при соблюдении правил Вооружённых сил Исламской Республики Иран по-прежнему будут иметь разрешение на проход через пролив», — уточнил Зольфагари.
Напомним, Иран 9 апреля вновь открыл Ормузский пролив, но с рядом нюансов. А 12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов после провала переговоров в Исламабаде. Блокада начнётся с 14 апреля и затронет суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, но не остановит транзит через пролив к неиранским портам.
