Трамп решил бить по нефти Ирана: после провала переговоров США объявили блокаду

Дональд Трамп объявил, что США начнут морскую блокаду иранских портов после провала переговоров с Тегераном в Исламабаде. По данным Reuters, американские военные должны приступить к операции 14 апреля в 10:00 по времени Восточного побережья США.

При этом речь идёт не о полном перекрытии Ормузского пролива для всех. Центральное командование США уточнило, что блокада затронет суда, которые входят в иранские порты и выходят из них, а трафик в и из неиранских портов через пролив останавливать не будут.

Сам Трамп написал, что американские силы будут перехватывать суда, заплатившие Ирану за проход, и пообещал начать уничтожение мин, которые, по версии Вашингтона, иранцы разместили в Ормузском проливе. На этом фоне нефть резко пошла вверх, а часть танкеров начала избегать этого маршрута.

Переговоры США и Ирана в Исламабаде шли с субботы на воскресенье и стали первым прямым контактом такого уровня за более чем десять лет. По данным Reuters, главными камнями преткновения стали иранская ядерная программа, поддержка союзных группировок и вопрос свободы судоходства в Ормузском проливе.

Именно через удар по морской торговле Вашингтон, судя по всему, хочет лишить Тегеран части нефтяных доходов и усилить давление после неудачных переговоров. Но одновременно этот шаг повышает риск новой эскалации и ещё сильнее раскачивает мировой рынок энергоносителей.