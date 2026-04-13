США рассматривают возможность ограниченных ударов по Ирану для принуждения к сделке

Президент США Дональд Трамп и его советники после безрезультатных переговоров с Ираном в Пакистане прорабатывают возможность возобновления военных действий против исламской республики. Речь идёт об ограниченных ударах, которые, по замыслу американской стороны, должны подтолкнуть Тегеран к уступкам. Такой информацией делится издание The Wall Street Journal.

«Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает газета, полностью исключать полномасштабное возобновление бомбардировок Ирана нельзя. Однако такой вариант считается менее вероятным, поскольку он чреват дестабилизацией обстановки во всём регионе и может втянуть Вашингтон в затяжной вооружённый конфликт.

Каждый из рассматриваемых сценариев, подчёркивает WSJ, сопряжён с серьёзными рисками. В случае продолжения полномасштабной военной операции Соединённые Штаты рискуют исчерпать свои запасы вооружений. С другой стороны, снижение интенсивности боевых действий может быть истолковано Тегераном как собственная победа.

Ранее Life.ru писал, что мировые цены на нефть выросли после заявлений властей США о блокаде Ормузского пролива для Ирана. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,76% до 102,59 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI выросла на 8,2% до 104,51 доллара.

Напомним, в столице Пакистана Исламабаде состоялись многочасовые переговоры делегаций США и Ирана, которые прошли на фоне двухнедельного перемирия, начавшегося 8 апреля. После окончания диалога вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к сделке. По его словам, Тегеран отклонил условия Вашингтона. При этом американцы сделали оппонентам последнее, «самое выгодное предложение».