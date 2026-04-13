Глава МИД Ирана Аракчи обвинил США в срыве соглашения в Исламабаде

Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в пакистанской столице по вине американской стороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По словам дипломата, в последний момент делегация США начала проявлять максимализм и постоянно менять условия. Он назвал поведение визави «ригидным».

В Иране подчеркивают, что подошли к переговорам добросовестно. На встречу в Исламабад были отправлены представители «высочайшего за последние 47 лет уровня».

Тегеран был готов к подписанию документа, однако из-за позиции оппонентов сделка сорвалась. О том, когда состоится следующая попытка, пока не сообщается.

12 апреля в Исламабаде завершились американо-иранские переговоры, которые не привели к подписанию соглашения, несмотря на 21-часовой марафон консультаций. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон четко обозначил свои «красные линии» и представил «окончательное и наилучшее предложение», однако иранская сторона отказалась его принимать, в связи с чем делегация покинула Пакистан без сделки.

Главным камнем преткновения стал статус Ормузского пролива и требования США о гарантиях полного отказа Ирана от ядерного оружия. Тегеран обвинял оппонентов в чрезмерных и незаконных требованиях, настаивая на сохранении своих прав и снятии санкций. Стороны признали, что разногласия сохраняются по «двум-трём важным вопросам», однако дипломатические контакты через посредников, включая Пакистан, было решено продолжить для сохранения хрупкого режима прекращения огня.