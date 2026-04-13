Американские военные назвали время начала морской блокады Ирана

Военные США объявили о начале морской блокады всех портов Ирана. Соответствующее решение опубликовало Центральное командование США (CENTCOM). Блокада вступит в силу с 17:00 мск 13 апреля 2026 года.

В заявлении указано, что силы CENTCOM начнут блокаду морского транспорта, входящего в иранские порты и выходящего из них. Меры связаны с указом президента США Дональда Трампа. Ограничения затрагивают все грузопотоки.

«Силы Центрального командования США начнут блокаду всего морского транспорта, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени в соответствии с указом президента [США] Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после неудачных переговоров в Пакистане объявил о начале морской блокады Ормузского пролива. В своём заявлении он отметил, что флот США начнет перекрывать движение для всех судов, пытающихся зайти или выйти из пролива. Трамп возложил ответственность за ситуацию на Тегеран, назвав действия иранских властей вымогательством. Военные силы США также намерены проводить досмотр судов, производивших оплату Ирану за проход.