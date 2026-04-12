Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива

Американский президент Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social заявил о начале морской блокады Ормузского пролива. По его словам, ВМС США в ближайшее время начнут операцию по перекрытию движения для всех судов, следующих через пролив. Трамп также отметил, что в блокаде примут участие другие государства, однако их перечень не был уточнён.

«Начиная с этого момента, флот Соединённых Штатов начнет процесс блокады всех и каждого судна, которое пытается зайти или выйти из Ормузского пролива», — написал глава Белого дома.

Военно-морские силы США намерены проводить досмотр всех судов, производивших оплату Ирану за проход через пролив. Вместе с тем Трамп возложил на Тегеран ответственность за то, что судоходство не было возобновлено, и охарактеризовал действия иранских властей как «вымогательство в мировом масштабе».