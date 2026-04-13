Стоимость нефти пошла вверх после обещания Трампа заблокировать Ормузский пролив для Ирана

Мировые цены на нефть выросли после заявлений властей США о блокаде Ормузского пролива для Ирана. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,76% до 102,59 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI выросла на 8,2% до 104,51 доллара.

Ранее сообщалось, что Центральное командование США объявило о начале морской блокады всех портов Ирана. Соответствующее решение опубликовало CENTCOM. Блокада вступит в силу 13 апреля 2026 года. Военные объяснили, что меры связаны с указом президента США Дональда Трампа. Блокада будет затрагивать все грузопотоки, которые входят в иранские порты или выходят из них.