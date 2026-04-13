США раскрыли, какие суда пропустят через Ормуз без ограничений

США не стануть мешать судам, которые идут через Ормузский пролив в порты за пределами Ирана. Ограничения коснутся только рейсов, связанных с Исламской Республикой. Об этом заявило Центральное командование ВС США.

«Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив в [порты] и из портов за пределами Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центральное командование США объявило о начале морской блокады всех портов Ирана. В заявлении указали, что блокада вступит в силу 13 апреля 2026 года (в 17:00 мск). Военные объяснили, что меры связаны с указом президента США Дональда Трампа. Ограничения затрагивают все грузопотоки, которые входят в иранские порты или выходят из них.

Такое решение в Вашингтоне приняли после переговоров в Исламабаде, где Иран отказался принять условия США, назвав их чрезмерными.