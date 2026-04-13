«Война закончилась слишком рано»: ЦАХАЛ готовится возобновить бомбёжки Ирана

Армия Израиля готовится к возможному возобновлению войны с Ираном. Об этом сообщила газета The Times of Israel, анализируя публикации местных телеканалов.

Издание обратило внимание на утечки информации израильских силовиков. Их передали сразу трём крупным телеканалам.

«Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным готовиться к «немедленному возобновлению боевых действий», — сообщил 13-й телеканал.

12-й канал также передал, что ЦАХАЛ готовится к возобновлению конфликта. Телерадиокомпания Kan сообщила о заинтересованности Израиля в возобновлении войны после того, как она «закончилась слишком рано».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану. По данным издания The Wall Street Journal, такой сценарий изучают после безрезультатных переговоров в Пакистане. Американская сторона также не исключает блокаду Ормузского пролива. Полномасштабное возобновление бомбардировок считают менее вероятным из-за рисков дестабилизации региона.

Напомним, 8 апреля ближневосточный конфликт был поставлен на двухнедельную паузу. После этого в столице Пакистана состоялись первые за десятилетия прямые американо-иранские переговоры, однако они не принесли результаты. Делегация Вашингтона покинула Исламабад, оставив Тегерану «последнее, самое выгодное предложение». На следующей день президент США Дональл Трамп поручил начать морскую блокаду Ирана, перекрыв Ормузский пролив для судов, которые следуют в иранские порты и выходят из них.