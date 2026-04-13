Трамп: Мне всё равно, вернётся ли Иран за стол переговоров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его не волнует, вернётся ли Иран за стол переговоров. Об этом республиканец рассказал журналистам.

«Мне всё равно, вернутся они или нет. Если они не вернутся, меня это устраивает», — отметил Трамп. По его мнению, Иран в отчаянии и находится в плохом положении.

Тем временем стало известно, что Белый дом после безрезультатных переговоров с Ираном в Пакистане прорабатывают возможность возобновления военных действий против исламской республики. Речь идёт об ограниченных ударах, которые, по замыслу американской стороны, должны подтолкнуть Тегеран к уступкам. Также существует возможность, что Вашингтон возобновит полномасштабные бомбардировки.

Как сообщал Life.ru, 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры американской и иранской делегаций. Они продолжались 21 час, но стороны не смогли прийти к соглашению. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал причиной нежелание Тегерана принимать условия Вашингтона. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, напротив, возложил ответственность за неудачные переговоры на США, отметив, что их требования были чрезмерными.